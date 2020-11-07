Фернандеш встановив виїзний рекорд АПЛ

Бруну Фернандеш встановив черговий рекорд

Дубль півзахисника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша у матчі проти Евертона дозволив гравцю вписати своє ім'я в історію АПЛ.

Про це повідомляє Opta Sports.

Португальський хавбек оновив рекорд АПЛ за кількістю результативних дій у перших 10-ти виїзних матчах.

Разом із поєдинком проти Евертона Бруну Фернандеш набрав на виїзді 15 очок за системою гол+пас. Зокрема, він забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Крім того, другий гол у ворота "ірисок" став для 26-річного португальця ювілейним – 100-м у клубній кар'єрі. До МЮ лідер манкуніанців забивав у складі Новари, Сампдорії і лісабонського Спортінга.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обіграв Евертон у 8 турі АПЛ.