Третя поспіль перемога Торпедо-БелАЗ у чемпіонаті Білорусі

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест вдома поступився Торпедо-БелАЗ.

Дубль українського нападника Юрія Габовди допоміг Торпеду здобути перемогу у матчі. Гра завершилась з рахунком 2:3.

Відзначимо, що у складі Динамо Брест із перших хвилин матч розпочали українці Артем Мілевський та Олександр Нойок. У Торпедо окрім Габовди у стартовому складі також вийшов український захисник Алан Ауссі.

Чемпіонат Білорусі

28 тур, 07 листопада

Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Лаптєв, 1:1 – 56 Габовда, 1:2 – 56 Габовда, 2:2 – 88 Гордійчук, 2:3 – 90+5 Антілевський

Раніше Мілевський натякнув на завершення кар’єри гравця.