Каштру: У Динамо проблем немає

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру чітко розуміє, що очікує його команду у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Дуже часто ми думаємо, що найголовніше - це фізичний стан, або ж технічний чи тактичний аспект. Але ми забуваємо, що найголовніше - це наша голова. Коли ми намагаємося знайти пояснення тому, що відбувається, я вже багато разів це говорив: що відбувається з іншими командами? Мілан вдома програв 0:3. Дуже несподівано. Чому це відбувається? Немає пояснення.

Психологічна і ментальна складові зараз під великим тиском. Ми іноді думаємо, що потрібно відпочивати тільки тілом - ні! Головою так само.

Хто був такий уважний до Динамо в Барселоні, як ми, той розуміє, що у них проблем немає. Можливо, деякі проблеми, невеликі, але великих точно немає. Хороша динаміка в атаці, обороні, хороша відпрацьована стратегія. Ми прекрасно знаємо, що на нас чекає. Складний матч на нас чекає в неділю, але ми будемо готові", - сказав Каштру.