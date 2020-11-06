 Діназ розгромив Карпати, Метал переміг Металург у 10 турі Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Діназ розгромив Карпати, Метал переміг Металург у 10 турі Другої ліги

Сьогодні 15:51 425 0
Карпати та Металург догравали матчі у меншості
Діназ розгромив Карпати, Метал переміг Металург у 10 турі Другої ліги
#Метал, #Металург, #Діназ, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі української Другої ліги львівські Карпати приймали Діназ, а Металург завітав у гості до Металу.

Львівські Карпати вдома зазнали розгромної поразки - 0:3. Метал вдома з рахунком 2:0 переграв Металург.

Чемпіонат України - Друга ліга
10 тур, 6 листопада
Група А

Карпати (Львів) - Діназ (Вишгород) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Бовтрук, 0:2 - 69 Чепурненко, 0:3 - 79 Кірієнко

Група Б

Метал (Харків) - Металург (Запоріжжя) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Федорів (пен), 2:0 - 90+2 Федорів (пен)

Раніше, у дев'яти футболістів клубу Другої ліги підтвердили коронавірус.

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