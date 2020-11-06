Діназ розгромив Карпати, Метал переміг Металург у 10 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 10-му турі української Другої ліги львівські Карпати приймали Діназ, а Металург завітав у гості до Металу.
Львівські Карпати вдома зазнали розгромної поразки - 0:3. Метал вдома з рахунком 2:0 переграв Металург.
Чемпіонат України - Друга ліга
10 тур, 6 листопада
Група А
Карпати (Львів) - Діназ (Вишгород) 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Бовтрук, 0:2 - 69 Чепурненко, 0:3 - 79 Кірієнко
Група Б
Метал (Харків) - Металург (Запоріжжя) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Федорів (пен), 2:0 - 90+2 Федорів (пен)
Раніше, у дев'яти футболістів клубу Другої ліги підтвердили коронавірус.