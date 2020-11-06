Туреччина наблизилася до України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Пропонуємо Вашій увазі оновлений рейтинг асоціацій УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Матчі третього туру групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи жахливим чином склалися для українських команд.

Шахтар, Динамо і Зоря програли свої матчі грали проти Боруссії М, Барселони і АЕКа. В усіх матчах перемогли суперники українців. У таблиці коефіцієнтів це, природно, відобразився 0 балом. Цей результат дозволив Україні зберегти свою 12-у сходинку в таблиці коефіцієнтів, але підпустив Туреччину (13 місце) і відпустив Шотландію (11 місце).

Варто також відзначити, що Бельгія поступилася свою дев'яту сходинку Нідерландам.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 6 листопада 2020 року: