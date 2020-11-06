 Зоря - АЕК 1:4: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи
Вчора 23:50 388
Зоря - АЕК 1:4. Як це було
Вчора 23:48 12160 1
Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022
Вчора 18:34 2237
Нещерет – у символічній збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Вчора 18:05 970
Померла дружина Лобановського
Вчора 16:55 3981
Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги
Вчора 15:55 1168
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 12:37 1099
Голкіпер Динамо потрапив до збірної 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 12:25 3561
Зоря - АЕК: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 09:59 1453
Воротар Динамо у матчі з Барселоною зробив 12 сейвів
Вчора 09:25 4000
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
04:25 Футбол Зоря - АЕК 1:4. Огляд матчу 975
00:00 Футбол Лілль розібрався із Міланом, Црвена Звезда обіграла Гент Яремчука. Результати матчів 3 туру Ліги Європи 491
5 Листопада 2020
23:50 Футбол Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи 388
23:48 Футбол Зоря - АЕК 1:4. Як це було 12160 1
23:30 Футбол Манчестер Юнайтед визначив долю Сульшера 2357
23:12 Футбол Шабанов: У Динамо залишились сили на Шахтар 2129
22:58 Футбол Балотеллі приєднався до клубу четвертого італійського дивізіону 2195
22:47 Футбол Бенфіка – Рейнджерс 3:3. Огляд матчу 2100
22:33 Футбол Леоненко про Динамо: Народжений повзати - літати не може 3646
22:18 Хокей. УХЛ Дніпро дотиснув Крижані Вовки у 4 турі УХЛ 2762
21:56 Футбол Рома розгромила Клуж, перемоги Наполі та Тоттенгема. Результати матчів 3 туру Ліги Європи 384
21:39 Беттінг Рейтинг букмекерiв України - аналізуємо популярні платформи 2233
21:31 Футбол Екснападник Динамо виділив зміни при Луческу 2746
21:15 Баскетбол Одеса дотиснула Черкаські Мавпи у Суперлізі 2305
20:55 Футбол Чигринський та Шахов зіграють проти Зорі у Лізі Європи 2660
20:45 Футбол Екстренер Зорі пророкує луганцям першу перемогу у Лізі Європи 2449
20:32 Хокей. УХЛ Кременчук перестріляв Краматорськ у 4 турі УХЛ 2458
20:15 Баскетбол Хімік обіграв Миколаїв у Суперлізі 2414
19:53 Футбол Оболонь розібралася з Альянсом у 11 турі Першої ліги 2508
19:45 Футбол Родрігес отримав виклик до збірної Люксембургу 2507
19:31 Біатлон В Україні покажуть всі етапи Кубка світу з біатлону 3606
19:16 Футбол Шабанов оцінив гру з Барселоною 2862
18:59 Футбол Агробізнес вирвав перемогу у Чорноморця в 11 турі Першої ліги 2604
18:34 Гандбол Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022 2237
18:20 Футбол Де Пена хитрощами отримав футболку Мессі 3734

Зоря - АЕК 1:4. Огляд матчу

Сьогодні 04:25 975 0
Третя поразка Зорі у груповому етапі Ліги Європи
Зоря - АЕК 1:4. Огляд матчу
#Зоря, #АЕК

Джерело - Чемпіон.

Зоря у 3 турі Ліги Європи вдома програла грецькому АЕКу.

Ліга Європи
Груповий етап
3 тур, 5 листопада
Група G

Зоря - АЕК 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Танкович, 0:2 - 34 Манталос, 0:3 - 54 Лівая, 1:3 - 81 Кочергін, 1:4 - 81 Лівая

Зоря: Шевченко, Ціганікс, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовський (Фаворов 59), Юрченко, Іванисеня, Кочергін, Кабаєв (Гладкий 59), Громов (Сайядманеш 46), Луньов (Назарина 46).

АЕК: Цінтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринський, Іншуа, Васілантопулос, Шахов (Шабанаджович 70), Крстічич (Галанопулос 85), Манталос (Ботос 85), Танкович (Ансаріфард 75), Лівайя.

Попередження: Вернидуб 66 - Манталос 34, Ансаріфард 77, Іншуа 87

Коментарі ()