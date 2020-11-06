Джерело - Чемпіон.
Зоря у 3 турі Ліги Європи вдома програла грецькому АЕКу.
Ліга Європи
Груповий етап
3 тур, 5 листопада
Група G
Зоря - АЕК 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 7 Танкович, 0:2 - 34 Манталос, 0:3 - 54 Лівая, 1:3 - 81 Кочергін, 1:4 - 81 Лівая
Зоря: Шевченко, Ціганікс, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовський (Фаворов 59), Юрченко, Іванисеня, Кочергін, Кабаєв (Гладкий 59), Громов (Сайядманеш 46), Луньов (Назарина 46).
АЕК: Цінтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринський, Іншуа, Васілантопулос, Шахов (Шабанаджович 70), Крстічич (Галанопулос 85), Манталос (Ботос 85), Танкович (Ансаріфард 75), Лівайя.
Попередження: Вернидуб 66 - Манталос 34, Ансаріфард 77, Іншуа 87