 Лілль розібрався із Міланом, Црвена Звезда обіграла Гент Яремчука. Результати матчів 3 туру Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Лілль розібрався із Міланом, Црвена Звезда обіграла Гент Яремчука. Результати матчів 3 туру Ліги Європи

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Результати матчів Ліги Європи
Лілль розібрався із Міланом, Црвена Звезда обіграла Гент Яремчука. Результати матчів 3 туру Ліги Європи
#Мілан, #Лілль, #Гент

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи
Груповий етап
3 тур, 5 листопада

Антверпен – ЛАСК 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Еггештайн

Арсенал – Молде 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Еллінгсен, 1:1 – 45+1 Хауген (автогол), 2:1 – 62 Сінян (автогол), 3:1 – 69 Пепе, 4:1 – 88 Віллок

Вільярреал - Маккабі Тель-Авів 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Бакка

Гоффенгайм – Ліберец 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Даббур, 2:0 – 30 Даббур, 3:0 – 59 Грілліч, 4:0 – 71 Адамян, 5:0 – 76 Адамян

Динамо Загреб – Вольфсберг 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 76 Атьємвен

Лестер – Брага 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Іхеначо, 2:0 – 48 Іхеначо, 3:0 – 67 Прат, 4:0 – 78 Меддісон

Мілан – Лілль 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Язіджі (пен), 0:2 – 55 Язіджі, 0:3 – 58 Язіджі

Селтік - Спарта Прага 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 26 Юліш, 0:2 – 45 Юліш, 1:2 – 65 Гріффітс, 1:3 – 77 Юліш, 1:4 – 90 Крейчі

Феєнорд - ЦСКА Москва 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Хапс, 2:0 – 71 Кокджу, 3:0 – 72 Геертрейда, 3:1 – 80 Сенесі (автогол)

Црвена Звезда – Гент 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Канга, 1:1 – 31 Оджіджа-Офое, 2:0 – 59 Катай

Янг Бойз - ЦСКА Софія 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 2 Мамбімбі, 2:0 – 18 Сулеймані, 3:0 – 32 Мамбімбі

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