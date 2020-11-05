Рома розгромила Клуж, перемоги Наполі та Тоттенгема. Результати матчів 3 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи.
Бенфіка – Рейнджерс 3:3 (1:2)
Голи: 1:0 – 2 Голдсон (автогол), 1:1 – 24 Гонсалвеш (автогол), 1:2 – 25 Камара, 1:3 – 51 Морелос, 2:3 – 77 Сілва, 3:3 – 90+1 Нуньєс
Лех Познань – Стандард 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 14 Скурас, 2:0 – Ісхак, 2:1 – 29 Лестьєн, 3:1 – 48 Ісхак
Лудогорець – Тоттенгем 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 13 Кейн, 0:2 – 33 Лукас, 1:2 – 50 Кешерю, 1:3 – 62 Ло Чельсо
Омонія – Гранада 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 4 Еррера, 0:2 – 64 Суарес
ПАОК – ПСВ 4:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 21 Захаві, 1:1 – 47 Шваб, 2:1 – 56 Живкович, 3:1 – 58 Цоліс, 4:1 – 66 Живкович
Рапід Відень – Дандолк 4:3 (1:1)
Голи: 0:1 – 7 Хобан, 1:1 – 22 Любичич, 2:1 – 79 Аресе, 2:2 – 81 Макміллан (пен), 3:2 – 87 Гофман, 4:2 – 90+1 Демір, 4:3 – 90+6 Макміллан
Реал Сосьєдад - АЗ Алкмар 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 58 Порту
Рієка – Наполі 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 13 Мурич, 1:1 – 43 Демме, 1:2 – 62 Браут (автогол)
Рома - ЧФР Клуж 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 2 Мхітарян, 2:0 – 24 Ібанез, 3:0 – 34 Майораль, 4:0 – 84 Майораль, 5:0 – 89 Педро
Сівасспор – Карабах 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 11 Османпаша, 2:0 – 88 Кайоде
Славія Прага – Ніцца 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 16 Кухта, 1:1 – 33 Гуірі, 2:1 – 43 Сіма, 3:1 – Кухта, 3:2 - 90+3 Ндоє
Хапоель Беер-Шева - Баєр Леверкузен 2:4 (2:1)
Голи: 0:1 – 5 Бейлі, 1:1 – 11 Аколаце, 2:1 – 25 Аколаце, 2:2 – 39 Дадья (автогол), 2:3 – 75 Бейлі, 2:4 – 88 Вірц