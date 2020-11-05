Екснападник Динамо виділив зміни при Луческу

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зміг покращити дисципліну у команді.

Про це розповів колишній нападник Динамо і збірної України Олександр Призетко.

"Динамівці, напевно, самі не очікували, що можна стільки створити гольових шансів на полі Барселони? Важливо, що динамівці не спонтанно створювали свої моменти, а за рахунок правильних переміщень і своєчасний передач. За Мірчі Луческу дисципліна в грі колективу помітно покращилася, ніж це було в останні роки. У матчі з Барселоною кияни добре використовували вільні зони, шкода тільки, що із завершальним ударом склалося тільки один раз.

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Хто сподобався у складі Динамо? Назву трійку. Цією Буяльський, Нещерет і Родрігес. Окремо хочу відзначити Нещерета, який в своєму дебютному поєдинку на такому рівні виглядав чудово, незважаючи на два пропущені м'ячі. Що стосується Буяльського, то у цього футболіста зараз немов два серця. Він один з лідерів нинішнього "Динамо". А для Родрігеса це був чи не найкращий поєдинок за Динамо. Він класно протягував м'яч, загострював, добре віддавав передачі і відпрацьовував в обороні", - розповів Призетко.