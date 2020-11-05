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Чигринський та Шахов зіграють проти Зорі у Лізі Європи

Сьогодні 20:55 439 0
Стали відомі стартові склади команд
Чигринський та Шахов зіграють проти Зорі у Лізі Європи
#Зоря, #АЕК

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи Зоря прийме АЕК.

Стали відомі стартові склади команд:

Зоря: Шевченко - Хомченовський, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс - Кочергін, Іванисеня, Юрченко - Кабаєв, Громов, Луньов

Запасні: Василь, Цвек, Руфат, Перович, Гладкий, Назарина, Фаворов, Гринь, Сайяд

АЕК: Цінтотас - Сварнас, Неделчару, Чигринський, Інсуа - Васілантонопулос, Шахов, Крстічіч - Танкович, Лівая, Манталос

Запасні: Атанасіадіс, Теохаріс, Лопеш, Карім Ансаріфард, Албаніс, Лаци, Галанопулос, Хнід, Шабанаджовіч, Хрістопулос, Махерас, Ботос

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