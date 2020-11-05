Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи Зоря прийме АЕК.
Стали відомі стартові склади команд:
Зоря: Шевченко - Хомченовський, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс - Кочергін, Іванисеня, Юрченко - Кабаєв, Громов, Луньов
Запасні: Василь, Цвек, Руфат, Перович, Гладкий, Назарина, Фаворов, Гринь, Сайяд
АЕК: Цінтотас - Сварнас, Неделчару, Чигринський, Інсуа - Васілантонопулос, Шахов, Крстічіч - Танкович, Лівая, Манталос
Запасні: Атанасіадіс, Теохаріс, Лопеш, Карім Ансаріфард, Албаніс, Лаци, Галанопулос, Хнід, Шабанаджовіч, Хрістопулос, Махерас, Ботос