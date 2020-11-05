Шабанов оцінив гру з Барселоною

Динамо у матчі 3 туру Ліги чемпіонів з Барселоною могло вибороти нічию.

Про це розповів захисник киян Артем Шабанов.

"Емоції доволі неоднозначні. Показали непогану гру, могли здобувати очки, якби більше пощастило, але загалом емоції позитивні. З дитинства завжди мріяв грати з командами такого рівня. Дуже щасливий, що вдалося зіграти з такою командою, як Барселона. Це була мрія дитинства.

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Тренер сказав, щоб ми не боялися грати у футбол, діяти більше через пас. Дав зрозуміти, що можна контролювати гру, суперник дає грати у футбол. У другому таймі досить непогано вибігали в контратаки та мали хороші шанси забити більше ніж один гол.

Команда не сильно розчарована, тому що вдалося показати хорошу гру. Проте, гадаю, було б краще, якби ми зачепилися за очки, це було б дуже непогано", - розповів Шабанов.