Манчестер Юнайтед цікавиться Почеттіно

Манчестер Юнайтед готує заміну Сульшеру

Колишній тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

МЮ звернувся до представників аргентинця з приводу можливої ​​роботи в клубі на тлі незадовільних результатів команди Уле Гуннара Сульшера.

Джерело зазначає, що у Почеттіно є бажання стати тренером англійського клубу з грудня 2019 року, його позиція з тих пір не змінилася.

Підкреслюється, що керівництво клубу підтримувало Сульшера до поразки від Істанбула в Лізі чемпіонів і тепер, ймовірно, буде оцінювати гру команди у виїзному матчі з Евертоном в рамках Прем'єр-ліги. При цьому манкуніанці не хочуть розлучатися з норвежцем на старті сезону.

Раніше, Башакшехір обіграв Манчестер Юнайтед.