Манчестер Юнайтед цікавиться Почеттіно

Джерело - tribuna.com.
Колишній тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може очолити Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
МЮ звернувся до представників аргентинця з приводу можливої роботи в клубі на тлі незадовільних результатів команди Уле Гуннара Сульшера.
Джерело зазначає, що у Почеттіно є бажання стати тренером англійського клубу з грудня 2019 року, його позиція з тих пір не змінилася.
Підкреслюється, що керівництво клубу підтримувало Сульшера до поразки від Істанбула в Лізі чемпіонів і тепер, ймовірно, буде оцінювати гру команди у виїзному матчі з Евертоном в рамках Прем'єр-ліги. При цьому манкуніанці не хочуть розлучатися з норвежцем на старті сезону.
Раніше, Башакшехір обіграв Манчестер Юнайтед.