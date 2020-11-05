Померла дружина Лобановського

На 81-му році життя померла дружина легендарного динамівського тренера Валерія Лобановського Аделаїда Панкратіївна.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

"Дружина Валерія Васильовича довгі роки була частиною динамівської сім'ї, переживала з командою перемоги і поразки. Аделаїда Панкратіївна була душевною і щирою людиною, надійним тилом для нашого великого тренера і його вірною помічницею.

Щиро сумую разом з рідними і близькими Аделаїди Лобановської. Всім, хто знав цю чудову жінку, буде не вистачати її доброти і життєвого оптимізму.

Світла пам'ять про Аделаїду Панкратіївну Лобановську назавжди залишиться в наших серцях", - розповів президент Динамо Ігор Суркіс.