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Тренер АЕКа не прилетів в Запоріжжя через підозру на коронавірус

Сьогодні 16:13 240 0
АЕК буде грати із Зорею без головного тренера
Тренер АЕКа не прилетів в Запоріжжя через підозру на коронавірус
#АЕК, #Зоря

Джерело - sport.ua.

Напередодні вильоту АЕКа в Запоріжжі на матч третього туру Ліги Європи з Зорею наставник грецького клубу Массімо Каррера зліг з температурою.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

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56-річний фахівець відчув себе недобре у вівторок ввечері. Італієць здав тест на коронавірус і вирішив не летіти на гру з Зорею, щоб не наражати на небезпеку підопічних.

У Запоріжжі керувати грою АЕКа будуть помічники Каррери - Джанлука Колонелло і Нікос Панагіотарас.

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