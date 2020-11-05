Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 11 турі української Першої ліги відбулися шість матчів.
Авангард (Краматорськ) - Полісся (Житомир) 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Понєдєльнік, 0:2 - 58 Галенко, 0:3 - 76 Гавриленко
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Волинь (Луцьк) 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 6 Кизилатеш, 0:2 - 14 Кизилатеш, 0:3 - 36 Протасов
Верес (Рівне) - Металіст 1925 (Харків) 0:0
Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Кристал (Херсон) 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Волошинович, 1:1 - 41 Гливий
Кремінь (Кременчук) - Миколаїв 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 62 Сула, 1:1 - 90+2 Зубков
ВПК-Агро (Шевченківка) - Нива (Тернопіль) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 21 Шмигельський
Нагадаємо, Оболонь перемогла Металіст 1925, Чорноморець переграв Миколаїв у 10 турі Першої ліги.