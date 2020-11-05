 Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Померла дружина Лобановського
Сьогодні 16:55 1132
Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги
Сьогодні 15:55 583
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:00 5996
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 12:37 276
Голкіпер Динамо потрапив до збірної 3 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:25 1497
Зоря - АЕК: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 09:59 1087
Воротар Динамо у матчі з Барселоною зробив 12 сейвів
Сьогодні 09:25 2102
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 09:14 12808
Луческу: Помічники сказали, що пенальті не зовсім справедливо призначили
Сьогодні 08:08 839
Визначено найкращого гравця матчу Барселона - Динамо
Сьогодні 06:55 1290
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:55 Футбол Померла дружина Лобановського 1132
16:46 Футбол УЄФА закликала ФІФА переглянути правило гри рукою 533 1
16:40 Блог Космічний сейв Нещерета після штрафного від Мессі 153
16:31 Футбол Каштру: Імпотенція Шахтаря у грі з Боруссією здивувала усіх 301
16:13 Футбол Тренер АЕКа не прилетів в Запоріжжя через підозру на коронавірус 239
15:55 Футбол Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги 583
15:39 Бокс Джошуа: Хотів особисто подивитися на бокс Усика 1479
15:28 Баскетбол Українка претендує на титул MVP жовтня у Швейцарії 650
15:17 Бокс Бій Кличко - Льюїс увійшов до ТОП-5 найкривавіших поєдинків в історії 1370
15:07 Футбол Ребров: Після матчу з Ювентусом було відчуття, ніби програли фінал 742
14:55 Бокс Вайт: В Усика не було навіть і думки нокаутувати Чісору 1022
14:40 Баскетбол Колишня зірка НБА помер у в'язниці 1690
14:25 Футбол Заховайло: Закордонні фахівці взяли Нещерета на олівець 788
14:09 Бокс Аллен оцінив шанси Усика у боях проти Джошуа і Ф'юрі 1148
13:51 Футбол Луческу можуть дискваліфікувати на один матч за критику VAR 2314
13:49 Блог Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 324
13:33 Футбол Швейцарська фірма зажадала позбавити президента ФІФА членства у МОК 654
13:15 Бокс Ф'юрі проведе бій 5 грудня з несподіваним суперником 1065
13:00 Футбол Зоря - АЕК: онлайн-трансляція 5996
12:57 Футбол Луческу: VAR не місце у футболі 1148
12:41 Футбол Дженоа - Торіно 1:2. Огляд матчу 744
12:37 Пряма трансляція Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 276
12:25 Футбол Голкіпер Динамо потрапив до збірної 3 туру Ліги чемпіонів 1497
12:23 Блог Найуспішніший біатлоніст України: Дмитру Підручному - 29! 1807
12:09 Футбол Худжамов: Всі думали, що буде побиття дітей 1102

Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги

Сьогодні 15:55 583 0
Гірник-Спорт та Авангард зазнали нищівних домашніх поразок
Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги
#Авангард, #Верес, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

У 11 турі української Першої ліги відбулися шість матчів.

Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 5 листопада

Авангард (Краматорськ) - Полісся (Житомир) 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Понєдєльнік, 0:2 - 58 Галенко, 0:3 - 76 Гавриленко

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Волинь (Луцьк) 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 6 Кизилатеш, 0:2 - 14 Кизилатеш, 0:3 - 36 Протасов

Верес (Рівне) - Металіст 1925 (Харків) 0:0

Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Кристал (Херсон) 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Волошинович, 1:1 - 41 Гливий

Кремінь (Кременчук) - Миколаїв 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Сула, 1:1 - 90+2 Зубков

ВПК-Агро (Шевченківка) - Нива (Тернопіль) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 21 Шмигельський

Нагадаємо, Оболонь перемогла Металіст 1925, Чорноморець переграв Миколаїв у 10 турі Першої ліги.

Коментарі ()