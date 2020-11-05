Ребров: Після матчу з Ювентусом було відчуття, ніби програли фінал

У матчі третього раунду групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (1:4) захист Ференцвароша добре зіграв у першому таймі.

Про це заявив головний тренер угорської команди Сергій Ребров.

"Думаю, ми зіграли важкий матч. Мені трохи сумно через результат, ми його не заслужили. Ми добре попрацювали, захист в першому таймі зіграв відмінно. Будемо рухатися далі до наступного матчу.

Останні два голи мене розчарували так само, як і в матчі з Барселоною. Коли стикаєшся з противником такого рівня, виникають помилки. Ми намагалися атакувати, намагалися за рахунок комбінаційних дій створити небезпеку біля воріт "Ювентуса". Ця битва дуже сильно втомила моїх гравців.

Мене дуже обурили останні два голи. Фраді грає в Лізі чемпіонів, це зовсім інший рівень, ніж в угорському чемпіонаті. Так само було, коли я працював і в київському Динамо. Український чемпіонат теж знаходиться на зовсім іншому рівні, ніж ЛЧ, і гравцям теж довелося звикати до нових викликів.

Після матчу мої футболісти сиділи в роздягальні з таким почуттям, ніби програли фінал. Вони були розчаровані тим, що не змогли подарувати максимум задоволення нашим глядачами. Сподіваюся, в майбутньому у нас буде ще одна можливість це зробити", - сказав Ребров.