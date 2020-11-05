Джерело - Чемпіон.
Динамо у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді поступилося Барселоні.
Ліга чемпіонів
3 тур, 04 листопада
Група G
Барселона - Динамо 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Мессі (пен), 2:0 - 65 Піке, 2:1 - 75 Циганков
Барселона: тер Штеген - Дест, Піке, де Йонг, Альба - Бускетс (Ленгле, 74), Пьяніч (Роберто, 60) - Педрі (Аленья, 83), Мессі, Фаті (Трінкау, 74) - Грізманн (Дембеле, 60)
Динамо: Нещерет - Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов - Шепелєв, Андрієвський, Буяльський (Лєднєв, 86) - Циганков, Супряга (Вербич, 71), Родрігес (де Пена, 71)
Попередження: Буяльский, 70