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Барселона - Динамо 2:1. Огляд матчу

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Друга поразка Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів
Барселона - Динамо 2:1. Огляд матчу
#Динамо, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді поступилося Барселоні.

Ліга чемпіонів
3 тур, 04 листопада
Група G

Барселона - Динамо 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Мессі (пен), 2:0 - 65 Піке, 2:1 - 75 Циганков

Барселона: тер Штеген - Дест, Піке, де Йонг, Альба - Бускетс (Ленгле, 74), Пьяніч (Роберто, 60) - Педрі (Аленья, 83), Мессі, Фаті (Трінкау, 74) - Грізманн (Дембеле, 60)

Динамо: Нещерет - Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов - Шепелєв, Андрієвський, Буяльський (Лєднєв, 86) - Циганков, Супряга (Вербич, 71), Родрігес (де Пена, 71)

Попередження: Буяльский, 70

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