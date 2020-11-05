Зоря - АЕК: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групового раунду Ліги Європи у Запоріжжі відбудеться матч, в якому зустрінуться Зоря та АЕК. Для обох клубів ця гра буде мати величезне турнірне значення.

Зоря

Колектив Віктора Скрипника поки не зміг набрати жодного балу в поточному розіграші групового раунду Ліги Європи, як і суперник з Греції. У першій грі Зорю в гостях переграв англійський Лестер (0:3). У другому турі "чорно-білі" програли португальській Бразі на своєму полі (1:2). Луганський колектив не знає перемог протягом чотирьох ігор в ЛЄ (три програші і одна нічия). Але в рідних стінах в ЛЄ показники у Зорі непогані. "Чорно-білі" поступилися за підсумками лише одного матчу з попередніх шести. В УПЛ справи теж не найкращим чином складаються. Зоря після 8 турів лише восьма. В останньому турі луганці досить неочікувано втратили очки з дебютантом ліги Інгульцем.

Не зіграють: Заур Махарадзе, Максим Гречкін, Максим Казаков

Останні матчі Зорі:

ПЛ Інгулець - Зоря 1:1

ЛЄ Зоря - Брага 1:2

ПЛ Зоря - Рух 4:0

ЛЄ Лестер - Зоря 3:0

ПЛ Зоря Колос 1:1

АЕК

Клуб з Греції підходить до матчу з аналогічним багажем, аж до однаковості з різницею забитих-пропущених м'ячів. Команда італійського тренера Массімо Каррери не змогла що-небудь протиставити португальської Бразі в гостях (0:3), а також поступилася англійському Лестеру на своєму полі (1:2). Разом з тим, програш від португальського опонента - єдиний для АЕКа за попередніх дев'ять ігор на виїзді (чотири перемоги і чотири нічиї). У чемпіонаті Греції команда українців Євгена Шахавоа та Дмитра Чигринського йде 3-ю, поступаючсь лідерам трьома очками.

Не зіграють: Андре Сімойнш, Леві Гарсія, Вассіліос Хатціеммануіл, Даміан Шиманьська

Останні матчі АЕКа

СЛ AEK - ОФІКрит 2:1

ЛЄ AEK- Лестер 1:2

СЛ Яніна - AEK 0:1

ЛЄ Брага - AEK 3:0

СЛ AEK - ПАОК 1:1

Статистика особистих матчів

На офіційному рівні клуби раніше не зустрічалися.

Орієнтовні склади:

Зоря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський - Іванисеня - Юрченко, Кочергін - Назарина - Луньов, Кабаєв.

АЕК: Цінтотас - Інсуа, Неделчару, Чигринський, Бакакіс - Шахов, Крстітіч - Васілантонопулос, Мантолос, Лопеш - Олівейра.

Пряма мова:

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:

"Зустрічаються дві команди, у яких в турнірній таблиці поки нуль очок. Хочеться ці негативні результати, нарешті, перетворити в позитивні. АЕК - це команда, яка грає не в одну тактичну схему, вони змінюють розстановку в процесі гри, до чого ми і готуємося. Це сильна команда, але ми готові приймати суперника такого рівня і протистояти йому. Хочемо виграти не тільки для того, щоб реабілітуватися, а й надати собі впевненості, принести очки Україні - на це хочемо себе налаштувати. Хлопці усі готові, всі рвуться в бій, благо є можливість вибирати склад. Ми з нетерпінням чекаємо поєдинку, щоб показати те, на що здатні, і домогтися позитивного результату"

Захисник Зорі Віталій Вернидуб:

Ми дуже серйозно готуємося до майбутньої гри. У нас великі надії на неї, адже ми не змогли набрати потрібних очок в попередніх матчах. Сподіваємося завтра все поміняти в іншу, позитивну для нас, сторону. У АЕКа є свої нюанси в тактичній побудові і командних діях. Однак ми від своєї гри відходити не будемо. У нас є своя філософія, і ми повинні її дотримуватися, незважаючи на суперника і обставини, в яких знаходимося.

Прогноз Букмекерів.

Аналітики віддають мінімальну перевагу АЕКу. На перемогу греків можна поставити з коефіцієнтом 2.56, на нічию - 3.32, а на перемогу Зорі - 2.88.

Факти:

- Склад Зорі у два рази дешевше складу АЕКа. Найдорожчим гравцем грецького клубу є Марко Лівая (4.5 млн).

- У складі АЕКа грає два укранці: Євген Шахов та Дмитро Чигринський.

- У попередніх семи з 10 домашніх ігор Зорі в Лізі Європи другий тайм був більш результативним, ніж перша половина

- У попередніх семи іграх АЕКа на виїзді в ЛЄ забивали обидві сторони

- Нічия за підсумками першого тайму фіксувалася в попередніх 13 з 17 домашніх ігор Зорі в Лізі Європи

Прогноз Чемпіона.

Для обох команд гра може бути доленосною. Прогноз 1:1