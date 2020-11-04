Куман може отримати тривалу дискваліфікацію

Рональд Куман може отримати дискваліфікацію на 12 матчів

Головного тренера Барселони Рональда Кумана планують дискваліфікувати через критику VAR після матчу чемпіонату Іспанії з Реалом.

Про це повідомляє As.

Розслідування почали в Королівської іспанської футбольної федерації після того, як Куман заявив, що VAR працює проти Барселони, оскільки спірне, на його думку, пенальті вплинув на результат.

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Також Куман висловив своє невдоволення особисто арбітру і згадав суддівство в матчі з Хетафе.

Куману тепер загрожує дискваліфікація від двох до дванадцяти матчів і грошовий штраф.

Нагадаємо, матч Динамо з Барселоною не перенесуть.