Куман може отримати тривалу дискваліфікацію

Джерело - xsport.ua.
Головного тренера Барселони Рональда Кумана планують дискваліфікувати через критику VAR після матчу чемпіонату Іспанії з Реалом.
Про це повідомляє As.
Розслідування почали в Королівської іспанської футбольної федерації після того, як Куман заявив, що VAR працює проти Барселони, оскільки спірне, на його думку, пенальті вплинув на результат.
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Також Куман висловив своє невдоволення особисто арбітру і згадав суддівство в матчі з Хетафе.
Куману тепер загрожує дискваліфікація від двох до дванадцяти матчів і грошовий штраф.
Нагадаємо, матч Динамо з Барселоною не перенесуть.