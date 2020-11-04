Трубін відреагував на розгром від Боруссії

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін оцінив поразку від Боруссії Менхенгладбах у Лізі чемпіонів.
Про це розповів сам футболіст.
"Жахливий результат для нас, для всіх наших уболівальників, але не варто опускати руки.
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Треба рухатися далі, тому що ми – одна сім'я, ми програємо і виграємо разом. І хочу сказати величезне дякую справжнім уболівальникам, які підтримують нас, незважаючи ні на що", – розповів Трубін.
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Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки. Надо двигаться дальше потому что мы одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе ⚒🧡🖤 И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас ни смотря ни на что ⚒