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Трубін відреагував на розгром від Боруссії

Сьогодні 16:45 1413 0
Анатолій Трубін прокоментував поразку у Лізі чемпіонів
Трубін відреагував на розгром від Боруссії
#Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін оцінив поразку від Боруссії Менхенгладбах у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Жахливий результат для нас, для всіх наших уболівальників, але не варто опускати руки.

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Треба рухатися далі, тому що ми – одна сім'я, ми програємо і виграємо разом. І хочу сказати величезне дякую справжнім уболівальникам, які підтримують нас, незважаючи ні на що", – розповів Трубін.

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