Прогнози на матчі Ліги Європи від Олександра Шовковського

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Груповий етап Ліги Європи підійшов до свого екватора. І вже за підсумками третього туру деякі команди можуть гарантувати собі місце в плей-офф. Чого чекати від найцікавіших матчів аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Лестер - Брага: гості не програють. Коефіцієнт — 2

Матч лідерів групи. Переможець поєдинку гарантує собі путівку у плей-офф і зробить великий крок до виходу з групи з першого місця. Ніхто не здивується, якщо "Лестер" гратиме без лідерів. Команді Брендана Роджерса куди важливіша боротьба за топ-4 в АПЛ.

Команда Роджерса дебютувала в ЛЄ з двох поспіль перемог: вдома над "Зорею" (3:0) і на виїзді над АЕКом (2:1). У "Лестера" 6 очок і наступна перемога гарантує вихід у плей-офф.

В АПЛ справи у "Лестера" теж вдалі. "Лиси" набрали 15 очок у 7 матчах (5 перемог, 2 поразки) і посідають 2-е місце. В останньому турі "Лестер" переконливо обіграв на виїзді "Лідс" (4:1). У гостей м’ячі забивали: Тілеманс-2, Барнс, Варді.

Португальці також почали груповий етап ЛЄ з двох перемог. "Брага" обіграла на своєму полі АЕК (3:0) і на виїзді "Зорю" (2:1). Разом з "Лестером" португальці ділять перше місце, маючи однакові показники по забитим і пропущеним м’ячам (5:1).

У 17 останніх матчах в ЛЄ "Брага" програла лише двічі (11 перемог, 4 нічиї). На виїзді в ЛЄ у команди серія з 6 перемог при лише одній поразці.

В чемпіонаті Португалії "Брага" набрала 12 очок в 6 матчах (4 перемоги, 2 поразки) і посідає 3-є місце. Відзначимо, що після двох поразок на старті "Брага" виграла 4 матчі поспіль.

"Лестер" - "Брага". Прогноз

Єврокубковий досвід допоможе гостям не програти. Голів побачимо небагато, "Брага" стримає недостатньо вмотивований "Лестер" і все може скінчитися бойовою нічиєю.

Прогноз на матч Арсенал - Мольде: команди заб’ють не більше 3 м’ячів. Коефіцієнт — 1.8

Можна майже не сумніватися в тому, що саме лондонці та норвежці в підсумку стануть командами, що гарантують собі вихід із групи. Однак зараз їх головна мета - визначити сильнішого в очній зустрічі.

"Арсенал" очолює групу, набрав 6 очок, пропустив всього один м’яч. Минулого року команда грала у фіналі турніру. Якщо брати до уваги виключно результати у Лізі Європи, то "Арсенал" - у повному порядку.

Однак у внутрішніх турнірах справи лондонської команди виглядають неоднозначно. "Каноніри" перемогли "Ліверпуль" у Суперкубку та у Кубку ліги. Але в АПЛ після семи турів підопічні Мікеля Артети набрали 12 очок (4 перемоги та 3 поразки). Навряд чи можна бути цим задоволеним, однак є й позитив. В минулому турі проти МЮ "Арсенал" здобув мінімальну перемогу, вперше майже за 6 років перегравши суперника із так званої "великої шістки" на виїзді. Тож, хоча б в цьому сенсі, але прогрес помітний.

Щодо "Мольде", він зіграв в шести поєдинках минулого місяця, здобув чотири перемоги в національній першості Норвегії, і ще дві - в Лізі Європи. Окремо варто відзначити тріумф над лідером першості "Буде-Глімт" - вдома підопічні Ерлінга Мое нанесли супернику дуже яскраву поразку, обігравши його із рахунком 4:2.

"Арсенал" - "Мольде". Прогноз

Буде нелегко. "Дандолк" лондонці здолали в 3 м’ячі, із "Мальме", цілком ймовірно, все обмежиться 1-2 голами. Головне - втримати свої ворота сухими.

Прогноз на матч Мілан – Лілль: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт – 1.8

"Мілан" лідирує у групі H Ліги Європи, здобувши дві впевнені перемоги. "Лілль" йде другим, з чотирма очками. Отже у італійців є шанс піти у відрив, а у французів – вийти на перше місце.

Кожного тижня кількість матчів, у яких "Мілан" не програє, зростає. Зараз їх уже 24 – останньої поразки "россонері" зазнали ще в березні, до паузи на карантин. Минулого тижня команда Стефано Піолі зіграла три матчі: поділила очки з "Ромою" (3:3), перемогла "Спарту" (3:0) та "Удінезе" (2:1).

"Лілль", як і "Мілан", ще жодного разу не програв у сезоні 2020/21. Команда Крістофа Галтьє не лідирує у чемпіонаті Франції, але відстає від ПСЖ лише на два очки – це дуже солідний результат.

У Лізі 1 "Лілль" має п’ять перемог та чотири нічиї. У всіх матчах, які "Лілль" виграв, команда не пропустила – загальний рахунок 11:0. В Лізі Європи також без поразок: 4:1 на полі "Спарти", 2:2 вдома з "Селтіком".

"Мілан" – "Лілль". Прогноз

Навряд чи "Мілану" буде так просто з "Ліллем", як проти "Спарти" тиждень тому. Французи будуть чинити опір і, найімовірніше заб’ють. Але це не означає, що серія "Мілана" без поразок закінчиться.