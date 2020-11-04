Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо Київ 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, Динамо мінімально поступається Барселоні, хоча обидві команди могли забити.

45' Ще одна нагода у "блаугранас" Фаті з-під захисників пробивав, але Нещерет встиг згрупуватися і відбити м'яч.

45' І ще один шанс у каталонців. Мессі увірвався в штрафну і пробивав у дальній кут, м'яч, рикошетом від Забарного, ледь не залетів у дальній кут.

44' Дест покотив м'яч з правого флангу в штрафну на Педрі, а той в дотик пробивав по воротах, в красивому стрибку рятує свою команду Нещерет.

43' З лівого флангу пішла подача у воротарський майданчик київської команди, але спокійно виграють там м'яч гравці оборони.

42' Альба якимось дивом зберіг м'яч на лівому фланзі і тут же прострілив уздовж воріт, але надійно грає в своєму штрафному майданчику Попов, кутовий буде.

40' Фаті отримав передачу від Мессі на лівому фланзі і спробував з важкої ситуації закрутити м'яч у дальній кут, але у ворота не влучив.

38' Дест на правому фланзі пішов від Циганкова і виконав подачу на ближню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося.

36' З правого флангу пішла подача в штрафний майданчик господарів, звідки головою пробивав у протихід тер Штегену Буяльський, але німецький голкіпер якимось дивом рятує свою команду.

34' Шабанов класно пройшов Деста, американець завалив Артема, але свисток арбітра промовчав.

32' Дест з правого флангу виконував подачу, але захисники Динамо розрядили обстановку

30' Мессі м'яко закинув м'яч на дальню штангу, де боролися відразу кілька гравців Барселони, але вище за всіх вистрибнув Родрігес і відвів загрозу від своїх воріт.

28' Контролює м'яч Динамо, але до гостроти справа не доходить.

26' У штрафному майданчику Динамо сталася пожежа, але Педрі в підсумку сфолив проти Буяльського.

24' Непогану контратаку розгорнули гравці Динамо, але Родрігес віддав неточний пас у штрафний майданчик на Буяльського.

22' Циганков після розіграшу кутового класно прострілив у центр, але Тер Штеген перехопив цей пас.

20' Намагається Динамо вийти в атаку дальніми передачами, але ці паси перехоплюють гравці Барселони.

18' Мессі класно увірвався у штрафний майданчик і пробив по воротах, але удар Ліонеля потягнув Нещерет.

17' Виконував подачу Циганков після пасу, але ніхто на цей навіс не відгукнувся.

16' Подавав Циганков, але гравці Барселони відбилися, на підбирані Віктор заробив кутовий у боротьбі з Фаті.

15' Дест збив Родрігеса на фланзі, небезпечний штрафний для Динамо.

14' Фаті на фланзі накрутив двох гравців Динамо і пробив по воротах, але Нещерет врятував свою команду.

12' Намагається Барселона відразу пресингувати Динамо після втрати м'яча, але через Нещерета снаряд переправляється у центр поля.

10' Шабанов віддав з флангу на Андрієвського той намагався пробити, але Грізманн у підкаті перехопив м'яч.

8' Фаті прорвався по флангу, прибрав м'яч під себе і пробив по воротах Нещерет потягнув, але м'яч відлетів на Грізманна, який не влучив у порожні ворота!

7' Дест класно прострілив з правого флангу, Педрі потужно пробив, але м'яч від поперечини відлетів у поле.

6' Гол! Барселона виходить вперед! Мессі поклав м'яч точно у кут!

5' Пенальті у ворота Динамо! Попов збив Мессі у штрафному майданчику!

4' Фаті класно прорвався по флангу і прострілив на Грізманна, але м'яч на кутовий перевів Нещерет.

3' Мессі закидав м'яч на фланг, туди вбігав Альба, але точну передачу він виконати не зміг.

2' Контролює Барселона м'яч на початку, але до ударів справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Раніше Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони.

Стали відомі стартові склади команд на матч.

Динамо зустрінеться з Барселоною у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 4 листопада, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.