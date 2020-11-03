 Шахтер - Боруссия М смотреть онлайн - Лига чемпионов 3.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:3. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:20 5205 0
Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:3. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

35' Відмінним пасом Бенсебаіні прошив усю оборону суперника і вивів Гофманна на удар, але з пострілом останнього впорався Трубін.

34' Віддавав в розріз Антоніо в штрафну на хід Тайсону, але тому не вдалося випередити Гінтера і пробити по воротах.

32' Отримав по ногах в центрі поля Додо від Бенсебаіні. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь донеччан.

30' Проривався з флангу Тете в штрафну суперника і пробив з гострого кута, але Зоммер зміг відбити м'яч в сторону ногами.

28' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти п'яти Нойхаус, але м'яч полетів слабко і виявився в руках Трубіна.

26' Гол! Боруссія громить Шахтар! Плеа потужно пробив з дальньої дистанції і влучив у дев'ятку, без шансів для Трубіна.

25' Соломон на фланзі накрутив суперника і прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

23' Тонко в розріз Марлос віддавав на хід Тайсону, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на цей пас.

21' З лівого флангу прострілив у штрафну Нойхаус, але тут до удару справа так і не дійшла

19' Дальній пас виконував Антоніо на Корнієнка, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в полі.

17' Гол! 0:2 на Олімпійському. Бондар помилився, м'яч дійшов до Крамера, який пробив з дальньої дистанції. Після рикошету снаряд потрапив у сітку воріт.

15' У верховій боротьбі проти Корнієнка порушив правила Лайнер. Суддя все бачив і призначив штрафний удар.

14' Пробивав з льоту Штіндль після навісу від Плеа, але м'яч полетів поруч з дальньою стійкою.

12' Утікав на ворота суперника Гофманн, але не витримав він лінію і опинився в положенні "поза грою".

10' Соломон пройшов на дріблингу по флангу віддав на Антоніо, а той продовжив на Тайсона. Бразилець виконував удар, але вийшло неточно.

8' Гол! Боруссія забиває! Лайнер прорвався по правому флангу, виконав точний простріл у центр, а Плеа поклав м'яч у дальній кут.

6' З правого флангу виконував Плеа простріл, але м'яч відскочив Гоффману в руку.

5' Кутовий виконували гравці Боруссії, але "гірники" вдало відбилися у цій ситуації.

3' По черзі контролюють команди матч, але до удару справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар зустрінеться з менхенгладбаською Боруссією у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 3 листопада, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол 1.

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