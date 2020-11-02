Денисов: Заборона на присутність глядачів буде стосуватися всіх матчів в Україні

В Україні до кінця року всі футбольні матчі будуть відбуватися при пустих трибунах.

Про це розповів директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"26 жовтня МОЗ дав дозвільний документ для Шахтаря провести матч проти Боруссії М з глядачами. У неділю цей документ був відкликаний, тому що ситуація критично погіршується і в Україні, і в Києві. Матч відбудеться без глядачів.

Я розмовляв з генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним. Запитав, чи буде клуб якось оскаржувати це рішення, просити дозвіл. Він сказав, що ні, всі розуміють, що ситуація критично складна. Шахтар приймає це як факт.

Динамо теж з цим повинно буде змиритися. Дане розпорядження стосуватиметься всіх матчів до кінця цього року. Це можна тільки прийняти", - сказав Денисов.