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Денисов: Заборона на присутність глядачів буде стосуватися всіх матчів в Україні

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Олександр Денисов прокоментував присутність уболівальників на матчах єврокубків
Денисов: Заборона на присутність глядачів буде стосуватися всіх матчів в Україні
#Денисов

Джерело - Чемпіон.

В Україні до кінця року всі футбольні матчі будуть відбуватися при пустих трибунах.

Про це розповів директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"26 жовтня МОЗ дав дозвільний документ для Шахтаря провести матч проти Боруссії М з глядачами. У неділю цей документ був відкликаний, тому що ситуація критично погіршується і в Україні, і в Києві. Матч відбудеться без глядачів.

Я розмовляв з генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним. Запитав, чи буде клуб якось оскаржувати це рішення, просити дозвіл. Він сказав, що ні, всі розуміють, що ситуація критично складна. Шахтар приймає це як факт.

Динамо теж з цим повинно буде змиритися. Дане розпорядження стосуватиметься всіх матчів до кінця цього року. Це можна тільки прийняти", - сказав Денисов.

Раніше МОЗ дозволяло на заповнення стадіону до 30%.

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