Барселона може продати Тер Штегена через фінансові проблеми

Джерело - isport.ua.
Каталонська Барселона розглядає варіант з продажем голкіпера Марк-Андре тер Штегена в Баварію.
Про це повідомляє TodoFichajes.
Барселона буде змушена погодитися на трансфер через важке фінансове становище - клубу загрожує банкрутство, якщо гравці не погодяться на скорочення зарплат.
Баварія оцінює трансфер тер Штегена в суму 80 мільйонів євро.
28-річний німець виступає за Барселону з 2014 року. Нинішній контракт діє до 2025 року.
Раніше стало відомо, що шість гравців Динамо інфіковані коронавірусом напередодні матчу в Барселоні.