Барселона може продати Тер Штегена через фінансові проблеми

Каталонський клуб наступного літа може бути змушений розстатися з воротарем

Каталонська Барселона розглядає варіант з продажем голкіпера Марк-Андре тер Штегена в Баварію.

Про це повідомляє TodoFichajes.

Барселона буде змушена погодитися на трансфер через важке фінансове становище - клубу загрожує банкрутство, якщо гравці не погодяться на скорочення зарплат.

Баварія оцінює трансфер тер Штегена в суму 80 мільйонів євро.

28-річний німець виступає за Барселону з 2014 року. Нинішній контракт діє до 2025 року.

Раніше стало відомо, що шість гравців Динамо інфіковані коронавірусом напередодні матчу в Барселоні.