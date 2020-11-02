Метревеллі: Команди Луческу завжди додавали в другому таймі

Експерт не розуміє, чому Динамо впустило перемогу над Ференцварошем

Джерело - Великий футбол.

Важко оцінити те, що відбулося з Динамо у другому таймі матчу Ліги чемпіонів з угорським Ференцварошем (2:2).

Про це заявив експерт програми Великий Футбол Михайло Метревелі.

"Знаючи Луческу, його команди завжди додавали в другому таймі. Складно сказати що сталося з Динамо у другому таймі: або Ребров кращий мотиватор - або недооцінка. Я очікував, що Динамо доведе матч до перемоги, але важко оцінити, що відбулося після перерви", - сказав Метревелі.

Раніше стало відомо, що шість гравців Динамо інфіковані коронавірусом напередодні матчу в Барселоні.