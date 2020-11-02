 Метревеллі: Команди Луческу завжди додавали в другому таймі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо підтвердило спалах коронавірусу у команді
Сьогодні 08:24 730
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 10:39 146
Романчук встановив новий рекорд України
Сьогодні 08:55 352
Костюк програла драматичний фінал турніру ITF у США
Вчора 23:12 959
Інгулець зіграв внічию із Зорею у 8 турі УПЛ
Вчора 21:26 768
У Шапаренка, Цітаішвілі та Караваєва виявили коронавірус
Вчора 20:39 1781
ФК Львів здобув першу перемогу за 8 турів УПЛ
Вчора 18:58 5335
Олександр Усик - Дерек Чісора: огляд бою
Вчора 16:54 13036 1
Минай та Рух не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
Вчора 15:51 1764
Стало відомо скільки Усик заробив за перемогу над Чісорою
Вчора 15:38 5619
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:20 RunNews Київський марафон об’єднав на онлайн-старті 4300 бігунів з 43 країн світу 98
11:15 Футбол Торіно - Лаціо 3:4. Огляд матчу 146
10:57 Футбол Метревеллі: Команди Луческу завжди додавали в другому таймі 433
10:41 Футбол Наполі - Сассуоло 0:2. Огляд матчу 281
10:39 Футбол "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 146
10:25 Футбол Леоненко: Завдяки пандемії молодь Динамо і Шахтаря заявила про себе 460
10:10 Футбол Рома - Фіорентина 2:0. Огляд матчу 439
09:55 Футбол Наставник Інгульця: Не можу сказати, що не пощастило 416
09:40 Футбол Астон Вілла - Саутгемптон 3:4. Огляд матчу 539
09:25 Футбол Скрипник: Не задоволені ані грою, ані результатом 685 1
09:10 Футбол Ньюкасл - Евертон 2:1. Огляд матчу 503
08:55 Плавання Романчук встановив новий рекорд України 352
08:40 Футбол Тоттенгем - Брайтон 2:1. Огляд матчу 664
08:24 Футбол Динамо підтвердило спалах коронавірусу у команді 730
08:08 Бокс Зеленський - про перемогу Усика: Україна пишається! 1218
07:41 Блог Дівчина дня. Вогняний Instsgram першої в історії України кібербаскетболістки 592
06:39 Футбол Сідклей повернеться до Динамо 1644
05:03 Футбол Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1. Огляд матчу 1425
00:01 Футбол Валенсія врятувалася у матчі з Хетафе в Ла-Лізі 1999
1 Листопада 2020
23:45 Футбол Інгулець – Зоря 1:1. Огляд матчу 1969
23:37 Футбол Яремчук оформив історичний хет-трик у чемпіонаті Бельгії 3072
23:26 Баскетбол Хімік виборов перемогу у Харківських Соколів в Суперлізі 1897
23:12 Теніс Костюк програла драматичний фінал турніру ITF у США 959
23:11 Футбол Тоттенгем обіграв Брайтон у 7 турі АПЛ 2018
22:55 Бокс Чісора: Усик втікав від мене, немов засранець 2092

Метревеллі: Команди Луческу завжди додавали в другому таймі

Сьогодні 10:57 433 0
Експерт не розуміє, чому Динамо впустило перемогу над Ференцварошем
Метревеллі: Команди Луческу завжди додавали в другому таймі
#Динамо, #Луческу

Джерело - Великий футбол.

Важко оцінити те, що відбулося з Динамо у другому таймі матчу Ліги чемпіонів з угорським Ференцварошем (2:2).

Про це заявив експерт програми Великий Футбол Михайло Метревелі.

"Знаючи Луческу, його команди завжди додавали в другому таймі. Складно сказати що сталося з Динамо у другому таймі: або Ребров кращий мотиватор - або недооцінка. Я очікував, що Динамо доведе матч до перемоги, але важко оцінити, що відбулося після перерви", - сказав Метревелі.

Раніше стало відомо, що шість гравців Динамо інфіковані коронавірусом напередодні матчу в Барселоні.

Коментарі ()