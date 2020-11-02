Сідклей повернеться до Динамо

Гравець зможе тренуватися на базі Корінтіанса до 31 грудня

Хавбек Сідклей, контракт якого належить київському Динамо, офіційно виключений зі складу першої команди Корінтіанс.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Щоправда, він зможе тренуватися на базі клубу до закінчення терміну оренди, 31 грудня. Таке рішення офіційно прийняв головний тренер команди Вагнер Мансіні.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Динамо Мірча Луческу хоче повернути з Бразилії Сідклея, який перейшов у бразильський клуб на початку 2020 року. 27-річний футболіст відіграв за Корінтіанс 19 матчів у всіх турнірах, голів не забивав.