Інгулець – Зоря 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 8 турі УПЛ Інгулець вдома зіграв внічию із Зорею.
Чемпіонат України – УПЛ
8 тур, 1 листопада
Інгулець – Зоря 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 64 Янаков, 1:1 – 75 Юрченко (пен)
Інгулець: Шуст – Балан, Ковальов, Семенко, Квасний – Лупашко (Кучеренко 24) – Козак, Запорожець, Бартуловіч, Коваленко (Янаков 46) – Мкомола (Сітчінава 65)
Зоря: Шевченко – Руфаті (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Хомченовський – Юрченко – Кабаєв (Саядманеш 81), Гладкий
Попередження: Семенко 27, Коваленко 45, Квасний 69, Кучеренко 73, Запорожець 80 – Іванісеня 63, Вернидуб 88.