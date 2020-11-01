 Інгулець – Зоря 1:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець – Зоря 1:1. Відео голів

Сьогодні 22:11 452 0
Відео голів Інгулець – Зоря
Інгулець – Зоря 1:1. Відео голів
#Зоря, #УПЛ, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі УПЛ Інгулець вдома зіграв внічию із Зорею.

64 хвилина. Відео голу Янакова

75 хвилина. Відео голу Юрченка

 

Чемпіонат України – УПЛ
8 тур, 1 листопада

Інгулець – Зоря 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 64 Янаков, 1:1 – 75 Юрченко (пен)

Інгулець: Шуст – Балан, Ковальов, Семенко, Квасний – Лупашко (Кучеренко 24) – Козак, Запорожець, Бартуловіч, Коваленко (Янаков 46) – Мкомола (Сітчінава 65)

Зоря: Шевченко – Руфаті (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Хомченовський – Юрченко – Кабаєв (Саядманеш 81), Гладкий

Попередження: Семенко 27, Коваленко 45, Квасний 69, Кучеренко 73, Запорожець 80 – Іванісеня 63, Вернидуб 88.

Раніше, ФК Львів здобув першу перемогу за 8 турів УПЛ.

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