ФК Львів – Ворскла 1:0. Огляд матчу

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У 8 турі УПЛ ФК Львів вдома обіграв Ворсклу.
Чемпіонат України – УПЛ
8 тур, 1 листопада
ФК Львів – Ворскла 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 27 Нич
ПФК Львів: Костик, Махумутовіч, Сабіно, Міхоубі, Грисьо (Ю. Кравчук, 79), Айнсалу (Якимець, 70), Шина, Клименчук, Чиряк (Ернест, 69), Казлаускас (Кошман, 90+1), Нич.
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Якубу, Пердута, Челядін (Щербак, 46), Скляр, Ребенок (Д. Кравчук, 72), Степанюк (Васін, 81), Кане, Кулач (Пешич, 23).
Попередження: Нич, Грисьо, Махмутовіч, Сабіно, Міхоубі – Кулач, Щербак, Кане.