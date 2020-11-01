Реал Сосьєдад обіграв Сельту та очолив Ла-Лігу

Джерело - Чемпіон.
Реал Сосьєдад у 8 турі Ла-Ліги на виїзді переміг Сельту.
Матч завершився з рахунком 4:1 на користь гостів.
Таким чином, Реал Сосьєдад (17 очок) обійшов мадридський Реал (16) і очолив турнірну таблицю чемпіонату.
Чемпіонат Іспанії – Ла-Ліги
8 тур, 01 листопада
Сельта Віго - Реал Сосьєдад 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 24 Сільва, 0:2 – 34 Оярсабаль, 0:3 – 54 Вілліан Жозе, 1:3 – 77 Аспас (пен), 1:4 – 81 Вілліан Жозе
Раніше, Бетіс обіграв Ельче.
Нагадаємо, Атлетіко впевнено переміг Осасуну.