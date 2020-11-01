 Реал Сосьєдад обіграв Сельту та очолив Ла-Лігу | Футбол | Champion.com.ua
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Реал Сосьєдад обіграв Сельту та очолив Ла-Лігу

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Реал Сосьєдад повернув перше місце у Ла-Лізі
Реал Сосьєдад обіграв Сельту та очолив Ла-Лігу
#Сельта, #Реал Сосьєдад, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад у 8 турі Ла-Ліги на виїзді переміг Сельту.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь гостів.

Таким чином, Реал Сосьєдад (17 очок) обійшов мадридський Реал (16) і очолив турнірну таблицю чемпіонату.

Чемпіонат Іспанії – Ла-Ліги
8 тур, 01 листопада

Сельта Віго - Реал Сосьєдад 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 24 Сільва, 0:2 – 34  Оярсабаль, 0:3 – 54 Вілліан Жозе, 1:3 – 77 Аспас (пен), 1:4 – 81 Вілліан Жозе

Раніше, Бетіс обіграв Ельче.

Нагадаємо, Атлетіко впевнено переміг Осасуну.

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