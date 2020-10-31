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Сьогодні, 31 жовтня, відбулися матчі 10 туру Першої ліги України.
Чемпіонат України - Перша ліга
10 тур, 31 жовтня
Полісся - ВПК-Агро 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Мілєсін, 1:1 - 58 Галенко, 2:0 - 70 Ковальов, 3:0 - 88 Галенко
Агробізнес - Прикарпаття 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Когут, 2:0 - 48 Черненко, 3:0 - 88 Черненко(П)
Кристал - Верес 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Гончаренко, 0:2 - 53 Шестаков, 1:2 - 58 Барладим, 1:3 - 65 Тимофієнко, 2:3 - 78 Головкін
Нива - Кремінь 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Сорокін, 1:1 - 58 Гатала, 1:2 - 59 Фернандо, 2:2 - 82 Кисленко
Волинь - Авангард 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 78 Дорошенко
Альянс - Гірник-Спорт 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 74 Семенів
Раніше Альянс розгромив Авангард.