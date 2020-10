Зінченко поза стартовим складом Манчестер Сіті на матч проти Шеффілд Юнайтед

У 7 турі АПЛ Шеффілд Юнайтед прийме Манчестер Сіті.

Український захисник Ман Сіті Олександр Зінченко не потрапив до стартового складу і почне матч на лаві запасних.

Мат розпочнеться о 14:30.

Here's how we line up at Bramall Lane...👇



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Torres, Mahrez, Sterling.



SUBS | Carson, Stones, Ake, Gundogan, Zinchenko, Foden, Garcia.



