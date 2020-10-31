 Тренер Олімпік очікує агресивного футболу проти Колоса | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер Олімпік очікує агресивного футболу проти Колоса

Сьогодні 11:15 132 0
Ігор Климовський прокоментував матч проти Колоса
Тренер Олімпік очікує агресивного футболу проти Колоса
#Олімпік, #Колос

Джерело - sport.ua.

Гравці Олімпіка продемонструють у матчі проти Колоса агресивний футбол.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Ігор Климовський.

"Колос грав в єврокубках. Це команда з дуже хорошими футболістами. Команда, яка вміє атакувати, є досвідчені футболісти, їх досить багато. Є молодь перспективна. І команда, в першу чергу, грає в футбол.

Досвідчена дуже лінія оборони, нападник досвідчений. В середині поля Богданов, який може роздати передачі, може пробити. Досить багато досвідчених футболістів.

Я хочу, щоб команда показала дуже агресивний футбол, тому що це нам треба. Ми давно не забивали - вже 2 гри. Думаю, ми вийдемо агресивними", - сказав Климовський.

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