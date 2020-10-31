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Каштру: 14 осіб в заявці Маріуполя? Правила повинні виконуватися

Сьогодні 08:55 688 0
Луїш Каштру прокоментував заборону деяких гравців Маріуполя грати проти Шахтаря
Каштру: 14 осіб в заявці Маріуполя? Правила повинні виконуватися
#Кашту, #Шахтар, #Маріуполь

Джерело - shakhtar.com.

Маріуполь має виконувати свої зобов’язання щодо орендованих гравців Шахтаря.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Як ви ставитеся до того, що в Маріуполя в заявці було лише 14 осіб? У суперника є кілька наших футболістів – тих, хто не може грати із Шахтарем. І, звісно, це додало їм певних проблем. Однак це – правило, а правила мають виконуватись. Так відбувається й з іншими клубами, в інших країнах. Нам вдалося добре зіграти. Опонент також чимало попрацював, намагався гнатися за результатом, але ми провели кращу гру, ніж супротивник", - розповів Каштру.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі УПЛ.

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