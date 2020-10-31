Каштру: 14 осіб в заявці Маріуполя? Правила повинні виконуватися

Маріуполь має виконувати свої зобов’язання щодо орендованих гравців Шахтаря.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Як ви ставитеся до того, що в Маріуполя в заявці було лише 14 осіб? У суперника є кілька наших футболістів – тих, хто не може грати із Шахтарем. І, звісно, це додало їм певних проблем. Однак це – правило, а правила мають виконуватись. Так відбувається й з іншими клубами, в інших країнах. Нам вдалося добре зіграти. Опонент також чимало попрацював, намагався гнатися за результатом, але ми провели кращу гру, ніж супротивник", - розповів Каштру.