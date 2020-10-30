Футболіст провів зустріч з керівництвом клубу

Джерело - Чемпіон.

Аркадіуш Мілік разом зі своїми представниками провів зустріч з керівництвом Наполі.

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Було піднято питання про його майбутнє.Футболіст чітко дав зрозуміти, що хоче змінити клуб вже в січні. Його контракт закінчується влітку 2021-го, але він не хоче чекати цілий сезон.

Наполі на цей час не отримував офіційних пропозицій щодо трансферу Міліка. Аркадіуш влітку відмовився продовжувати контракт, після чого був викреслений із заявки на сезон.

#Napoli, il futuro di #Milik e l'esito dell'incontro a Castel Volturno: il punto https://t.co/1mn4SDXHG9 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 30, 2020

Раніше, Реал Сосьєдад вдома програв Наполі.