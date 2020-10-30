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Мілік взимку хоче змінити клуб

Вчора 23:40 623 0
Футболіст провів зустріч з керівництвом клубу
Мілік взимку хоче змінити клуб
#Мілік, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Аркадіуш Мілік разом зі своїми представниками провів зустріч з керівництвом Наполі. 

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Було піднято питання про його майбутнє.Футболіст чітко дав зрозуміти, що хоче змінити клуб вже в січні. Його контракт закінчується влітку 2021-го, але він не хоче чекати цілий сезон.

Наполі на цей час не отримував офіційних пропозицій щодо трансферу Міліка. Аркадіуш влітку відмовився продовжувати контракт, після чого був викреслений із заявки на сезон.

Раніше, Реал Сосьєдад вдома програв Наполі.

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