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Денисов розповів, чому Вацко повернувся на ТК Футбол

Вчора 22:55 366 0
Вацко залишив телеканали в липні 2019 року й рік розвивав свій YouTube-канал
Денисов розповів, чому Вацко повернувся на ТК Футбол
#Вацко, #Денисов

Джерело - ТК Футбол.

Журналісту Віктору Вацко цікаво зробити проект на YouTube для каналів Футбол.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"У цій ситуації було двоє людей – це я і Вітя Вацко. Півтора роки тому Вацко пішов, пославшись на те, що він морально втомився, йому важко і далі він буде розвиватися в YouTube. Ми розійшлися друзями, хоча спілкувалися значно менше. Я на телебаченні зі своїми справами, Вітя – зі своїми гастролями на YouTube.

Минуло півтора року. Деякий час назад мені Віктор написав: "Якщо я цікавий тобі як професіонал - я хочу повернутися на канали Футбол". Я відповів Віктору: "Ніколи не сумнівався у твоїх професійних якостях, але ти ж пішов". "Я готовий прийняти будь-які умови", - сказав Віктор. "Я відчуваю, що втратив в житті більше, ніж придбав". Це нормальна життєва історія. Це історія повернення в сім'ю.

Ми зустрічалися двічі. При першій бесіді в основному говорив Віктор. Він сказав, що відхід – велика помилка в його житті. Він сказав, що втратив більше, ніж коментар матчів, роботу на каналі. Він позбувся колективу і атмосфери. І він мріє про те, щоб повернутися. І якщо його мотив і порив зрозумілий – він готовий братися за будь-яку роботу на каналі. Він не бачить для себе ніяких заохочень, преміумних варіантів з точки зору матчів, фінансових умов. Він просто хоче повернутися, і йому реально погано.

Я не сумнівався, що Віктор говорив щиро. Я бачив в його очах великий біль. Для мене це був знак. Цього понеділка відбулася друга зустріч. В ході бесіди він підтвердив, що готовий коментувати клуби з другої частини турнірної таблиці УПЛ, не найзнаковіші матчі УЄФА і т.д.

Більш того, Віктору цікаво зробити проект на YouTube для каналів Футбол. Фінансові історії, які навигадували в інтернеті, про якісь 10 тисяч, 5 тисяч – це повна нісенітниця, яка не відповідає дійсності. Немає ніяких фантастичних і особливих умов. Вацко повертається на канали Футбол і вже працює щодня. Це не означає, що Столярчук позбудеться матчів збірної України або Круторогов залишиться без матчів Шахтаря. Все буде в абсолютній гармонії.

До речі, вчора я прочитав дику нісенітницю про історію Вацко і MEGOGO. Я подзвонив Віктору і попросив пояснити ситуацію. Він сказав, що ніяких предметних переговорів з MEGOGO не було. Вони запропонували і попросили його назвати свої умови. Він, каже, навіть умови не назвав. Просто не хотів йти на MEGOGO", - сказав Денисов.

Раніше, Вацко повернувся на канали Футбол 1/2/3.

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