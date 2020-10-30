 Шахтар - Маріуполь 4:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Маріуполь 4:1. Огляд матчу

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У господарів Тайсон оформив дубль
Шахтар - Маріуполь 4:1. Огляд матчу
#Шахтар, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру УПЛ донецький Шахтар переграв Маріуполь.

 

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 30 жовтня

Шахтар - Маріуполь 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Тайсон (пен), 2:0 - 44 Судаков, 3:0 - 65 Патрік (пен), 3:1 - 72 Горбунов, 4:1 - 75 Тайсон

Шахтар: Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Владислав Вакула (Жуніор Мораєс 70), Маркіньос Сіпріано, Вітао, Сергій Болбат, Богдан В'юнник (Тете 58), Георгій Судаков

ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Сергій Чоботенко, В'ячеслав Велєв, Дмитро Мишньов, Сергій Горбунов, Ігор Тищенко, Родіон Плакса (Микита Фурсенко 74), Андрій Вискребенцев, Данило Дмитрієв, Іван Мамросенко, Ельдар Кулієв

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.

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