Джерело - Чемпіон.
У матчі восьмого туру УПЛ донецький Шахтар переграв Маріуполь.
Шахтар - Маріуполь 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Тайсон (пен), 2:0 - 44 Судаков, 3:0 - 65 Патрік (пен), 3:1 - 72 Горбунов, 4:1 - 75 Тайсон
Шахтар: Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Владислав Вакула (Жуніор Мораєс 70), Маркіньос Сіпріано, Вітао, Сергій Болбат, Богдан В'юнник (Тете 58), Георгій Судаков
ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Сергій Чоботенко, В'ячеслав Велєв, Дмитро Мишньов, Сергій Горбунов, Ігор Тищенко, Родіон Плакса (Микита Фурсенко 74), Андрій Вискребенцев, Данило Дмитрієв, Іван Мамросенко, Ельдар Кулієв
Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.