Італійський клуб провів вже дві зустрічі з португальським фахівцем

Рома бажає запросити працювати в клуб главу селекційної служби Шахтаря Жозе Боту.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Італійський клуб провів вже дві зустрічі з португальським фахівцем - у Швейцарії та Англії.

Найближчим часом відбудеться третя зустріч Роми з Боту.

Власник Роми Ден Фрідкін особисто зацікавлений в запрошенні скаута Шахтаря. Йому теж цікава модель клубу, який знаходить футболістів, розвиває їх і продає за великі суми, при цьому отримуючи результати.

Раніше головний тренер Роми Паулу Фонсека працював з Боту в Шахтарі. Жозе працює в донецькому клубі з літа 2018 року.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.