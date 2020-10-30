Джерело - Tribuna.com.
Рома бажає запросити працювати в клуб главу селекційної служби Шахтаря Жозе Боту.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Італійський клуб провів вже дві зустрічі з португальським фахівцем - у Швейцарії та Англії.
Найближчим часом відбудеться третя зустріч Роми з Боту.
Власник Роми Ден Фрідкін особисто зацікавлений в запрошенні скаута Шахтаря. Йому теж цікава модель клубу, який знаходить футболістів, розвиває їх і продає за великі суми, при цьому отримуючи результати.
Раніше головний тренер Роми Паулу Фонсека працював з Боту в Шахтарі. Жозе працює в донецькому клубі з літа 2018 року.
Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.