Футболіст Сеула знайдений мертвим

Футболіст наклав на себе руки

Джерело - Чемпіон.

30 жовтня було знайдене тіло захисника Сеула Кім Нам Чуна.

Про це повідомляє TheKoreaTimes.

31-річний футболіст був виявлений на парковці біля офісної будівлі. Поліція заявила, що не виявила ніяких слідів злочину і підозрює, що Кім наклав на себе руки.

Кім виступав за Сеул з 2013 року. Також протягом двох сезонів захисник захищав кольори клубу Сангжу Санму, що було пов'язано з обов'язком нести військову службу. За кар'єру гравець провів 137 матчів, забив чотири голи і віддав дві результативні передачі. У сезоні-2019/2020 Нам Чун зіграв 25 зустрічей.

За підсумками головного турніру Сеул посів сьоме місце в турнірній таблиці і відправився в групу вильоту. Там команді залишилося провести один матч з клубом Інчхон Юнайтед. Він відбудеться 31 жовтня на стадіоні Сеул.

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