Інсіньє може пропустити близько трьох тижнів

Джерело - UA-футбол.
Вінгер і капітан Наполі Лоренцо Інсіньє може пропустити кілька тижнів.
Про це повідомляє Football Italia.
Футболіст отримав пошкодження в матчі 2-го туру Ліги Європи проти Реала Сосьєдаду (1:0), через яке був замінений у перерві.
У Лоренцо Інсіньє підозра на травму стегна. Італієць по ходу сезону вже отримував схоже пошкодження. Якщо діагноз підтвердиться, він пропустить 2-3 тижні.
У поточному сезоні Лоренцо Інсіньє зіграв 5 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими голами.