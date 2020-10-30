Інсіньє може пропустити близько трьох тижнів

Футболіст отримав пошкодження

Вінгер і капітан Наполі Лоренцо Інсіньє може пропустити кілька тижнів.

Про це повідомляє Football Italia.

Футболіст отримав пошкодження в матчі 2-го туру Ліги Європи проти Реала Сосьєдаду (1:0), через яке був замінений у перерві.

У Лоренцо Інсіньє підозра на травму стегна. Італієць по ходу сезону вже отримував схоже пошкодження. Якщо діагноз підтвердиться, він пропустить 2-3 тижні.

У поточному сезоні Лоренцо Інсіньє зіграв 5 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими голами.