Ван Дейк переніс операцію на коліні

Терміни відновлення гравця поки не відомі

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк успішно переніс операцію на коліні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст збірної Нідерландів отримав травму в зіткненні з воротарем Евертона Джорданом Пікфордом в матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (2:2). Голкіпер стрибнув йому в ноги, однак уник покарання, оскільки у голландця зафіксували офсайд. Вірджілу згодом діагностували травму хрестоподібних зв'язок коліна.

Терміни повернення ван Дейка на поле не повідомляються.

Раніше, Ліверпуль і Арсенал спробують підписати Траоре.