Моурінью: Був готовий провести 11 замін у перерві

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью розкритикував своїх гравців за матч Ліги Європи проти Антверпена.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"У перерві я спробував поліпшити ситуацію, але цього було недостатньо. У другому таймі ми стали кращими. Хоча в підсумку Антверпен домігся того, що заслужив. Перемогла найсильніша команда, а слабка - програла.

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Я готовий був провести 11 замін. Я не провів усі п'ять лише тому, що боявся тривалого другого тайму.

Ви знаєте, як виглядає наша найкраща команда. Мені завжди здається, що гравці заслуговують отримати шанс. У нас великий склад. За такий шанс потрібно хапатися обома руками. Після цього матчу мені дуже легко буде приймати рішення", - відзначив Моурінью.