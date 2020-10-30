 Яремчук став найгіршим гравцем матчу Гент – Гоффенгайм | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи
Вчора 21:48 902
Шахтар – Маріуполь: Де дивитися матч УПЛ
Сьогодні 08:41 1128
Юрченко – найкращий гравець Зорі у матчі з Брагою
Сьогодні 08:28 1005
Скрипник: Зоря у перші хвилини матчу з Брагою залишилась в роздягальні
Сьогодні 08:13 1536 1
Арсенал розгромив Дандолк, Баєр програв Славії. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
Вчора 23:54 737
Джошуа проситиме WBO про відстрочку бою з Усиком
Вчора 22:55 2369
Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
Вчора 21:55 743
Зоря - Брага 1:2. Як це було
Вчора 21:47 5215 1
Усик і Чісора провели дуель поглядів
Вчора 18:39 8931
Клімас назвав терміни повернення Ломаченка
Вчора 15:28 3511
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:13 Футбол Каштру очікує важкий матч проти Маріуполя 81
12:58 Футбол Гент - Гоффенгайм 1:4. Огляд матчу 199
12:46 Футбол Моурінью: Був готовий провести 11 замін у перерві 351
12:30 Блог Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 6353
12:30 Футбол Минай підписав африканського легіонера 327
12:16 Футбол Шапаренко пропустить матч проти Дніпра-1 503
11:58 Футбол Мілан - Спарта Прага 3:0. Огляд матчу 448
11:48 Футбол Яксманицький: Зоря могла врятувати матч проти Браги 425
11:41 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 401029
11:32 Пряма трансляція Шахтар - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE 126
11:31 Футбол Яремчук став найгіршим гравцем матчу Гент – Гоффенгайм 631
11:17 Футбол Тренер Браги оцінив матч із Зорею 710
10:55 Футбол Реал Сосьєдад - Наполі 0:1. Огляд матчу 613
10:45 Футбол Неймар вибув на три тижні через травму 854
10:41 Блог Соль забив свій дебютний гол за Тенеріфе 503
10:30 Футбол Визначився найкращий гравець матчу Зоря – Брага 666
10:15 Футбол Шотландія обійшла Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА 981
10:03 Блог Ярмоленко подарував Усику футболку Вест Гема 479
09:57 Футбол Арсенал - Дандолк 3:0. Огляд матчу 817
09:44 Бокс Усик: Я поб’ю Чісору 1491
09:28 Футбол Інтер втратив Лукаку після матчу з Шахтарем 1333
09:12 Футбол Вернидуб розкритикував Зорю за початок матчу з Брагою 1314
08:55 Футбол Антверпен - Тоттенгем 1:0. Огляд матчу 945
08:45 Блог Як Джокович пробував свої сили у сумо 519
08:41 Футбол Шахтар – Маріуполь: Де дивитися матч УПЛ 1128

Яремчук став найгіршим гравцем матчу Гент – Гоффенгайм

Сьогодні 11:31 631 0
Роман Яремчук отримав найнижчі оцінки за гру
Яремчук став найгіршим гравцем матчу Гент – Гоффенгайм
#Гент, #Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Гента Роман Яремчук провів невдалий матч Ліги Європи проти Гоффенгайма.

Нападник отримав найнижчі оцінки за гру. SofaScore оцінив гру Яремчука на 6,1 бала, а WhoScored – лише 5,7 із 10 можливих.

Відзначимо, що Яремчук провів на полі 69 хвилин, за які не реалізував пенальті, 1 раз пробив у площину воріт (з пенальті), двічі пішов у дриблінг (1 спроба вдала), здійснив 23 дотики до м'яча, віддав 14 передач із точністю 79%, а також мав 8 втрат м'яча та аж 5 офсайдів.

Коментарі ()