Яремчук став найгіршим гравцем матчу Гент – Гоффенгайм

Роман Яремчук отримав найнижчі оцінки за гру

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Гента Роман Яремчук провів невдалий матч Ліги Європи проти Гоффенгайма.

Нападник отримав найнижчі оцінки за гру. SofaScore оцінив гру Яремчука на 6,1 бала, а WhoScored – лише 5,7 із 10 можливих.

Відзначимо, що Яремчук провів на полі 69 хвилин, за які не реалізував пенальті, 1 раз пробив у площину воріт (з пенальті), двічі пішов у дриблінг (1 спроба вдала), здійснив 23 дотики до м'яча, віддав 14 передач із точністю 79%, а також мав 8 втрат м'яча та аж 5 офсайдів.