Вацко міг перейти на MEGOGO

Джерело - Чемпіон.
Коментатор Віктор Вацко отримував пропозицію по роботі від MEGOGO.
Про це розповів ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.
Після отримання прав на показ єврокубків сервіс запрошував Вацка і вів з ним переговори.
У цей момент коментатору також надійшов дзвінок від каналів Футбол, телефонував не директор каналів Олександр Денисов, а більш вищий керівник.
Після цього Вацко припинив переговори з MEGOGO і 26 жовтня повернувся працювати на канали Футбол.
Раніше повідомлялося, що Вацко повернувся на канали Футбол 1/2/3.