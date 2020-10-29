Вацко міг перейти на MEGOGO

Віктор Вацко міг перейти на сервіс MEGOGO

Джерело - Чемпіон.

Коментатор Віктор Вацко отримував пропозицію по роботі від MEGOGO.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

Після отримання прав на показ єврокубків сервіс запрошував Вацка і вів з ним переговори.

У цей момент коментатору також надійшов дзвінок від каналів Футбол, телефонував не директор каналів Олександр Денисов, а більш вищий керівник.

Після цього Вацко припинив переговори з MEGOGO і 26 жовтня повернувся працювати на канали Футбол.

Раніше повідомлялося, що Вацко повернувся на канали Футбол 1/2/3.