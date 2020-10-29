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Визначилась заміна Цецадзе у ФК Львів

Сьогодні 12:30 738 0
Виконуючим обов'язки головного тренера призначений Віталій Шумський
Визначилась заміна Цецадзе у ФК Львів
#ФК Львів, #УПЛ

Джерело - pfclviv.com.

ФК Львів після відставки Георгія Цецадзе продовжує шукати нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Виконувачем обов’язків головного тренера на найближчий календарний матч чемпіонату буде львівський фахівець Віталій Шумський.

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Наставник входив до попереднього тренерського штабу "городян". Перший і наразі єдиний досвід тренера головної команди Віталій Шумський мав у 2018 році, коли був наставником тернопільської Ниви. У минулому сезоні він тренував молодіжну команду Львова.

Наступний матч ФК Львів зіграє у неділю, 1 листопада, проти Ворскли.

Нагадаємо, головний тренер ФК Львів подав у відставку.

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