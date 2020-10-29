Визначилась заміна Цецадзе у ФК Львів

Виконуючим обов'язки головного тренера призначений Віталій Шумський

ФК Львів після відставки Георгія Цецадзе продовжує шукати нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Виконувачем обов’язків головного тренера на найближчий календарний матч чемпіонату буде львівський фахівець Віталій Шумський.

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Наставник входив до попереднього тренерського штабу "городян". Перший і наразі єдиний досвід тренера головної команди Віталій Шумський мав у 2018 році, коли був наставником тернопільської Ниви. У минулому сезоні він тренував молодіжну команду Львова.

Наступний матч ФК Львів зіграє у неділю, 1 листопада, проти Ворскли.

Нагадаємо, головний тренер ФК Львів подав у відставку.