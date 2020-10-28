Капелло: УЄФА дав Шахтарю перевага над Інтером

Джерело - Football Italia.
Легендарний екстренер Фабіо Капелло вважає несправедливою політику УЄФА щодо вболівальників на матчах Ліги чемпіонів.
Про це заявив сам фахівець.
"Я вважаю, що несправедливо, коли одні команди мають підтримку уболівальників в домашніх матчах, а інші - ні. УЄФА повинен керуватися своїми правилами, а не рішеннями місцевої влади.
Наприклад, в Італії вболівальники на всіх матчах під забороною, і всі домашні поєдинки італійських команд проходять при порожніх трибунах. А ось в недавньому матчі Інтера проти Шахтаря в Києві УЄФА дав перевагу господарям, оскільки на трибуни пропустили 15 000 уболівальників. А це суттєво!
Виходить, що такі команди, як Шахтар, Динамо Київ, Порту і інші отримують перевагу, а це неправильно", - сказав Капелло.
Раніше, Шахтар вдома зіграв з Інтером внічию.