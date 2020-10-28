Динамо піде на двотижневий карантин після Ференцвароша

Динамо вирішило мінімізувати зовнішні контакти футболістів після матчу проти Ференцвароша в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Фактично, з моменту відльоту в Будапешт і протягом двох наступних тижнів команда і персонал закривається на двотижневий карантин, де мінімізовані всі позафутбольні контакти.

Актуально: Ференцварош - Динамо: онлайн трансляція

Це правильне рішення, особливо перед наступними суботніми тестами, яких всі чекають з хвилюванням. Ніхто не хоче кадрового повторення іспанського вояжу конкурентів", - йдеться в повідомленні.