Рамос повторив досягнення Касільяса

Джерело - Чемпіон.
Капітан Реала Серхіо Рамос повторив рекорд клубу, встановлений колишнім воротарем "вершкових" Ікером Касільясом.
Іспанець почав свій 16-й сезон в Лізі чемпіонів у складі Реала.
Матч першого туру групового етапу проти Шахтаря Рамос пропустив, але в другому - проти Боруссії М, який відбувся 27 жовтня, він оформив гольову передачу.
©️✨👏 @SergioRamos, con 16 participaciones, iguala a @IkerCasillas como el madridista que más Copas de Europa ha disputado con el @RealMadrid. #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/9gOxQG2i7N— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 27, 2020