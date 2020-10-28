Рамос повторив досягнення Касільяса

Серхіо Рамос встановив черговий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Капітан Реала Серхіо Рамос повторив рекорд клубу, встановлений колишнім воротарем "вершкових" Ікером Касільясом.

Іспанець почав свій 16-й сезон в Лізі чемпіонів у складі Реала.

Матч першого туру групового етапу проти Шахтаря Рамос пропустив, але в другому - проти Боруссії М, який відбувся 27 жовтня, він оформив гольову передачу.