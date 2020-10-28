Сопко: Шахтар набирає очки за рахунок фарту

Шахтар показує найкращі результати у Лізі чемпіонів за останні п'ять років.

Про це розповів футбольний експерт Олександр Сопко.

"Інтер напевно буде розчарований цим результатом, оскільки по грі міг розраховувати на більше. З огляду на те, що гості володіли ініціативою, мали моменти, з більшою гостротою діяли біля воріт господарів поля, а також виставили повноцінний склад - це не просто розчарування для Інтера, а справжня невдача.

Для "гірників" це дуже хороший результат, враховуючи ресурси Луїша Каштру, стан команди, жорсткий графік і коронавірус. Шахтар поки ще штормить. Але навіть при такому розкладі, подивіться, як зіграли "оранжево-чорні". За самовіддачею - це найкращий зразок Шахтаря останнього п'ятиріччя.

Очки "гірники" набирають і за рахунок своєї гри, і за рахунок фарту. Але фортуна може й відвернутися. До того ж суперники Шахтаря будуть в своїх чемпіонатах ще набирати форму. Важливо, щоб укорочений склад "гірників" витримав настільки важку дистанцію", - сказав Сопко.